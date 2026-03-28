Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για επιδείνωση την επόμενη εβδομάδα

Μπορεί η κακοκαιρία Deborah που επηρέασε διάφορες περιοχές της χώρας να υποχωρεί, ωστόσο αστάθεια θα επικρατήσει την Κυριακή 29/3, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας την Τετάρτη «υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας».

Σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Καλησπέρα!

Την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”.

Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση, η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Κυριακή 29/3 θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.