Καιρός: Βροχές, καταιγίδες αλλά και 37αρια - Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Ο. Παπαβγούλη μικροδιαταραχές στην ανώτερη ατμόσφαιρα και η διείσδυση ψυχρότερων αερίων μαζών στα υψηλότερα στρώματα θα ενισχύσουν την αστάθεια.

Ο ψυχρότερος αέρας θα αλληλεπιδράσει με τις πολύ θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια, ευνοώντας την ανάπτυξη περισσότερων νεφώσεων και καταιγίδων.

Έτσι, από το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη βόρεια χώρα και δευτερευόντως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ λίγες βροχές θα εκδηλωθούν ήδη από το πρωί σε τμήματα της Μακεδονίας.

Αύριο η αστάθεια θα ενισχυθεί περαιτέρω και η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί μέχρι και τη Δευτέρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 23 έως 37 βαθμούς, στη Στερεά από 22 έως 37 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 19 έως 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 32 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.