Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και από Δευτέρα ψυχρή εισβολή και χιόνια

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ από την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό και κυρίως τη Δευτέρα, με ψυχρή εισβολή που θα φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

«Το Σάββατο τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, με τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και θυελλώδεις, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Λόγω των νοτιάδων, το Σάββατο τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες για την εποχή. Χιονοπτώσεις παρατηρήθηκαν ήδη στα Ιωάννινα, ωστόσο σε μεγαλύτερα υψόμετρα.»

«Από το πρωί της Κυριακής, ξεκινά η είσοδος ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, με ισχυρούς βοριάδες να επηρεάζουν αρχικά τη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα στις βόρειες περιοχές».

«Τη Δευτέρα, οι ψυχρές αέριες μάζες θα καλύψουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια και παγετό που τοπικά μπορεί να φτάσει τους -10 έως -12 βαθμούς Κελσίου».

Χιονοπτώσεις αναμένονται:

στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και σε πεδινές περιοχές

στη Στερεά Ελλάδα

στην Πελοπόννησο

στην Εύβοια

σε περιοχές του Αιγαίου

«Για την Αττική, υπάρχει προς το παρόν πιθανότητα τοπικών χιονοπτώσεων τη Δευτέρα, κυρίως στα βόρεια του νομού, ωστόσο το ενδεχόμενο δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες».

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς η εξέλιξη του καιρού ενδέχεται να παρουσιάσει τοπικές διαφοροποιήσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στα δυτικά και νοτιοδυτικά και στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στα Δωδεκάνησα, τις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και στη Θεσσαλία και από το απόγευμα κι έπειτα στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.