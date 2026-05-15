Καιρός: «Διπρόσωπο» κύμα κακοκαιρίας προ των πυλών – Πού θα χτυπήσουν λασποβροχές και αφρικανική σκόνη

Ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα, εξαιτίας της γρήγορης διέλευσης ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητό αρχικά στα δυτικά τμήματα της επικράτειας, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, από το απόγευμα του Σαββάτου οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα νότια και ανατολικά, με την Κρήτη (ιδιαίτερα τα δυτικά της τμήματα) να δέχεται το μεγαλύτερο φορτίο τις βραδινές ώρες.

Η υποχώρηση της σκόνης αναμένεται να είναι εξίσου ταχεία, με τις συγκεντρώσεις να μειώνονται σημαντικά έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής.

«Διπρόσωπος καιρός»: Βροχές στον Βορρά, σκόνη στον Νότο

Η μετεωρολογική πρόγνωση κάνει λόγο για έναν «διπρόσωπο» καιρό κατά το διήμερο. Ενώ οι νότιες περιοχές θα βρίσκονται υπό την επήρεια της σκόνης, στα βόρεια και δυτικά ο υγρός στίβος θα κυριαρχήσει.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι δύο διαταραχές στην ανώτερη ατμόσφαιρα (στα 500 hPa) θα καθορίσουν το σκηνικό:

Η πρώτη διαταραχή (Σάββατο): Θα φέρει αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο).

Η δεύτερη διαταραχή (Τρίτη 19/5): Θα προκαλέσει ένα νέο γύρο βροχών μετά από μια σύντομη βελτίωση του καιρού τη Δευτέρα.

Παρά τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την Αφρική, αυτές θα κινηθούν σε τροχιά νότια της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται κάποια ακραία άνοδος του υδραργύρου. Αντιθέτως, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.