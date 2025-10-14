Μενού

Καιρός: Δύο διαταραχές τις επόμενες ημέρες - Πού και πότε θα βρέξει, πώς θα επηρεαστεί η Αθήνα

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν» λέει ο Κολυδάς.

Βροχές Αθήνα
Βροχερός καιρός | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δύο βασικές καιρικές διαταραχές έρχονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι οποίες θα φέρουν βροχές και καταιδίδες.

Η δεύτερη μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα με καλές βροχές.

Διαβάστε ακόμα: Τσατραφύλλιας: «Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία» - Πότε αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του: 

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή  Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.  

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω απο τα κανονικά, ενω οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».


 

