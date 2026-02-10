Σε φάση αστάθειας μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικόλ Ζιακοπούλου, στη Δυτική Ελλάδα έως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων, γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν προβλέπονται ακραία φαινόμενα, ωστόσο ακόμη και μικρές ποσότητες βροχής μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα σημειωθούν λίγα χιόνια στα ορεινά και βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Από το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με παρόμοιες συνθήκες και ήπιες θερμοκρασίες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 10/02/2026, αναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.