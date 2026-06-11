Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Η εβδομάδα αστάθειας καλά κρατεί με τον καιρό να συνεχίζει τα δικά του «παιχνίδια»!

Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά γενικά μικρότερης έντασης σε σχέση με την Τετάρτη. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και δευτερευόντως στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ, με μικρότερη ένταση, θα επιμείνουν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν αύριο εξαιτίας μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής από τα Βαλκάνια η οποία θα προκαλέσει τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Και τα μελτέμια όπου αρχίζουν σταδιακά να εδραιώνονται στο Αιγαίο και θα ενισχυθούν σημαντικά το Σάββατο οπότε και αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας η οποία θα ξεκινήσει από αύριο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια τμήματα τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29 βαθμούς), 19 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου), 16 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 21 έως 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 31 βαθμούς στην Κρήτη, 17 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 29 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις και μετά το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.