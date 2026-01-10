Καιρός: Έντονη ψυχρή εισβολή με χιόνια και παγετό από την Κυριακή - Πού θα δείξει ο υδράργυρος -10

Νέα «βουτιά» έως και 10 βαθμούς Κελσίου θα σημειώσει ο υδράργυρος την Κυριακή, καθώς ο καιρός αλλάζει για μία ακόμα φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, με το νέο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει χιόνια, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, την Κυριακή οι άνεμοι γυρίζουν σε βορειάδες, φέρνοντας έντονη ψυχρή εισβολή, με τον υδράργυρο να πέφτει αισθητά, στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθεί παγετός, όπως και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα από το βράδυ.

Θερμοκρασίες έως -10 βαθμούς Κελσίου και ολικός παγετός - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα η ψυχρή εισβολή ολοκληρώνεται με τη θερμοκρασία να πέφτει σε όλη τη χώρα, ενώ στα βόρεια αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους -10 βαθμούς Κελσίου, με περιοχές να καταγράφουν ολικό παγετό.

Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, δεν αναμένονται μεγάλες ποσότητες, ωστόσο θα σημειωθούν σε χαμηλά υψόμετρα, όπως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Από την Τρίτη, οι βορειάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.

Κολυδάς: Γιατί είμαστε επιφυλακτικοί με τις χιονοπτώσεις

Σε ανάρτησή του, ο Θεόδωρος Κολυδάς εξηγεί τον λόγο που οι μετεωρολόγοι είναι επιφυλακτικοί με τις χιονοπτώσεις. Πιο αναλυτικά, αναφέρει:

«Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια για τον εντοπισμό των χιονοπτώσεων -ειδικά στην Αττική -από τα οποία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.

Συγκεκριμένα, ενώ σε ορισμένα πεδία εμφανίζονται οριακά ή πρόσκαιρα «χειμερινά» χαρακτηριστικά –όπως αρνητικές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια ή χαμηλές τιμές πάχους 1000–850 hPa– αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία.

Το πάχος 1000–500 hPa, που αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχρότητας ολόκληρης της τροπόσφαιρας, παραμένει σε τιμές που δεν υποστηρίζουν εκτεταμένη ψυχρή κατάβαση.

Παράλληλα, οι τιμές της θw στα 850 hPa και οι θερμοκρασίες υγρού βολβού κοντά στο έδαφος δεν δείχνουν γενικευμένα αρνητικά πρόσημα, παρά μόνο τοπικά και παροδικά.

Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι λείπει η ταυτόχρονη συνύπαρξη ψύχους και επαρκούς υετού. Σε χρονικά διαστήματα όπου το θερμοδυναμικό περιβάλλον πλησιάζει οριακά τα κριτήρια χιονόπτωσης, τα πεδία υετού και δυναμικής υποστήριξης είναι φτωχά ή μετατοπισμένα.

Αντίστροφα, όταν εμφανίζονται οργανωμένες ζώνες υετού, οι θερμοκρασιακές παράμετροι είναι ήδη οριακές προς θετικές, ιδιαίτερα στα χαμηλά στρώματα.

Με απλά λόγια, οι χάρτες «δεν κουμπώνουν μεταξύ τους». Κάθε επιμέρους δείκτης μπορεί να πλησιάζει το όριο, αλλά η απαραίτητη σύγκλιση όλων των κριτηρίων του πίνακα (πάχη, θερμοκρασίες, υγρός βολβός, θερμοδυναμική δομή) δεν εμφανίζεται ως ενιαίο και συνεκτικό σήμα.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα και περιορίζει το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Επομένως, με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η εικόνα παραμένει οριακή και μη συγκλίνουσα, γεγονός που δικαιολογεί την επιφυλακτικότητά μας στις εκτιμήσεις και την ανάγκη επανεκτίμησης όσο πλησιάζουμε χρονικά στο φαινόμενο.

Για την θερμοκρασία της Αθήνας το μόνο "σίγουρο" είναι οτι θα λείπει το "1" μπροστά από την τιμή της τέτοια ώρα τη Δευτέρα».

Ο καιρός την Κυριακή (11/1)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή (11/1) πιθανώς να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στα Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.