Καιρός: Επανέρχονται βροχές και καταιγίδες - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή σκηνικού από σήμερα με τον καιρό να αλλάζει, έστω και για λίγο. ένα οργανωμένο σύστημα από τα Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τμήματα του βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, οι καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως στη Μακεδονία. Αντίθετα, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά.

Οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια Ελλάδα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια (κυρίως ηπειρωτικά τμήματα) τμήματα της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 11 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.