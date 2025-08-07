Καιρός: Επικίνδυνο τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες – Συναγερμός για φωτιές

Άστατος θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ο καιρός και σήμερα αλλά το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως από σήμερα και για το επόμενο τριήμερο ενισχύονται σε βαθμό... επικίνδυνο οι βοριάδες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ενισχύονται οι βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ αλλά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εκεί μάλιστα ο βοριάς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή υπάρχει η πιθανότητα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα δύσκολο μοτίβο ανέμων, με ισχυρές ριπές 8-9 μποφόρ να σαρώσουν περιοχές που ήδη βρίσκονται υπό αυξημένο κίνδυνο. Από τα παράλια του Σαρωνικού έως τα ορεινά της Κρήτης και από τις Κυκλάδες μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, η χώρα ετοιμάζεται να διαχειριστεί μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου να φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 31 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 21 έως 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα γύρω ορεινά περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.