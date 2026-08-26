Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας, βοηθούν τα μελτέμια - Ποιες περιοχές θα νιώσουν περισσότερο τη ζέστη

Με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια να μας «δροσίζουν» θα διαμορφωθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, καθώς αναμένεται εκ νέου κλιμάκωση του καύσωνα μέχρι και την Παρασκευή (28/8).
Σύμφωνα με το καιρικό δελτίο του ANT1, ο καύσος που επηρεάζει την ελληνική επικράτεια δεν θα υποχωρήσει το επόμενο διήμερο, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν τα μελτέμια, κάνοντας πιο υποφερτή την αισθητή θερμοκρασία.
Καιρός: Ζέστη με τα μελτέμια να βοηθούν
Ειδικότερα, το θερμόμετρο θα δείξει πάλι 37 - 39 βαθμούς Κελσίου στις περσσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να ανέλθει στους 40 στις πιο ευάλωτες στη ζέστη περιοχές.
Η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα Δυτικά, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα δει μικρή αποκλιμάκωση από το Σάββατο, που θα συμπέσει με την ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι στο Αιγαίο, εντάσεως 5-7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά, ενώ το Σάββατο θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ τοπικά.
Από την Κυριακή προβλέπεται εκ νέου μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία όμως δεν θα επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου διαστήματος.
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