Καιρός: Επιμένουν οι ισχυροί βοριάδες, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία

Με αίθριο καιρό θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίζει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς και τους 32 με 33 στα δυτικά.

Σήμερα Σάββατο οι άνεμοι δε θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν θυελλώδεις έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Αύριο Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ.

Διατηρείται ο αίθριος καιρός και τη Δευτέρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τους ανέμους στα πελάγη να μην ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.