Καιρός: Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Με υψηλές θερμοκρασίες ολοκληρώνεται το σύντομο διάλειμμα δροσιάς των προηγούμενων ημερών, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος άγγιξε ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η άνοδος της θερμοκρασίας οφείλεται στη μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με ένα δυτικό ρεύμα που ενίσχυσε περαιτέρω τη ζέστη, κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Παράλληλα, νέο πεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε από χθες αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με τον Κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια.

Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, oι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/7, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28/7.

Σήμερα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 15 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλίας από 17 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 38-40 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη από 18 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 40-42 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 40-41 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36-38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.