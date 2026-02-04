Καιρός: Επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες, νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα αλλά... μέχρι το απόγευμα! Από το απόγευμα και μετά αναμένεται σταδιακή επιδείνωση από τα δυτικά. Ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και το βράδυ θα επεκταθεί στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι βροχές αναμένονται ήπιες.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε παρόμοια επίπεδα με σήμερα, γύρω στους 12 με 13 βαθμούς στα βόρεια και 15 με 16 στα νοτιότερα.

Την Πέμπτη οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα παραθαλάσσια. Πιο ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στο ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, ενώ από το απόγευμα αναμένονται νέες βροχές από τα δυτικά. Το Σάββατο θα υπάρξει νέο διάλειμμα, ενώ από την Κυριακή αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων, με τα καιρικά συστήματα να συνεχίζουν να επηρεάζουν τη χώρα έως τα μέσα του μήνα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη βόρεια χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα και εμφανίζουν σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τη βόρεια χώρα, τις Σποράδες και τα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 2 έως 10-12, στην Ήπειρο από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο από 8 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16-17, στα νησιά του Αιγαίου από 7 έως 15-16 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19-21 και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ, και τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι προοδευτικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και το βράδυ έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά περιόδους οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν και είναι πολύ πιθανό να συνοδευτούν από καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11-12 βαθμούς.