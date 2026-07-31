Καιρός: Έρχεται επικίνδυνο δεκαήμερο για φωτιές - Τι είναι το φαινόμενο των «κηλιδώσεων»

Πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι το Σάββατο (1/8), θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά για τις επόμενες μέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, επισημαίνει ότι η θερμή περίοδος ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10 Αυγούστου, ενώ τονίζει ότι οι άνεμοι δεν θα αποτελέσουν σύμμαχο για τις φωτιές.

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Παράλληλα, την τρέχουσα εβδομάδα χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη μετεωρολογικά περίοδο». Όπως εξήγησε, οι άνεμοι στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα της Πελοποννήσου φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ριπές τους ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Πότε θα καταγραφεί άνοδος της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος, σημειώνει ότι από την Κυριακή (2/8) θα καταγραφεί άνοδος της θερμοκρασίας με τιμές αρκετά υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.

Αυτομάτως, με την άνοδο της θερμοκρασίας, ηχεί και το καμπανάκι του κινδύνου ωστόσο, για πυρκαγιές. Για αυτό το λόγο, ο επιστήμονας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη.

«Η λογική “δεν θα συμβεί σε εμένα” ή “εγώ ξέρω να το κάνω” πρέπει να φύγει. Είναι αδιανόητο να ξεκινούν πυρκαγιές από εργασίες με τροχούς ή επειδή κάποιος πέταξε το τσιγάρο του», τόνισε. Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι η συμπεριφορά της φωτιάς καθορίζεται κυρίως από τον άνεμο και ότι οι ισχυρές ριπές προκαλούν το φαινόμενο των «κηλιδώσεων», μεταφέροντας καύτρες μακριά από το κύριο μέτωπο και δημιουργώντας νέες εστίες.

