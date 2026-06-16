Kαλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει με σταθερό ρυθμό.

Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να κυλήσουν με αρκετή ζέστη, ενώ υπάρχει μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά.

Συνολικά, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά.

🎯ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

✅Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

✅Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να… pic.twitter.com/SCVEQpGa20 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 16, 2026

Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο. Παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα.

Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες».