Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - «Θα έχουμε έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης», λέει ο Μαρουσάκης

Για ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωση του για σήμερα (3/2). Ωστόσο, τονίζει ότι, τα έντοντα φαινόμενα θα «επιστρέψουν».

Συγκεκριμένα, σήμερα ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με λίγες τοπικές συννεφιές προς τη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες δεν αποκλείεται γύρω από τη Μακεδονία να αφήσουν λίγες τοπικές βροχές.

Όπως επισημαίνει, από αύριο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά, το οποίο εκτός από τις βροχές - καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους θα μας φέρει και αφρικανική σκόνη.

Η αφρικανική σκόνη θα περάσει προς την κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια θα βρει τον δρόμο και για τη χώρα μας. Επομένως την Πέμπτη, θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές.

«Θα έχουμε ένα έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενώ στη συνέχεια τονίζει για τις επόμενες μέρες ότι το «καιρικό μοτίβο» θα έχει ως εξής: «Θα πάρουμε μια ανάσα την Παρασκευή για κάποιες ώρες, μέσα στην παρασκευή ξαναχαλάει ο καιρός, Σάββατο θα έχουμε βελτίωση, και ξανά νέο κύμα κακοκαιρίας την Κυριακή».