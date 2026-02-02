Καιρός: Έρχονται λασποβροχές και άνοδος θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέο κύμα βροχών και λασποβροχών που δεν θα συνοδεύεται από χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά από νοτιάδες προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, οι καιρικές μεταβολές που έρχονται θα είναι δύο, από Τετάρτη έως Παρασκευή η πρώτη που θα είναι μέτριας έντασης και η δεύτερη από Κυριακή ως Δευτέρα που θα είναι αξιόλογη.

Ο μεγαλύτερος όγκος της βροχής αναμένεται να πέσει στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα είναι κατά 4-6 βαθμούς ανεβασμένη, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα.

Αναλυτικά η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

«"Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες..." Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Προς το παρών η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».