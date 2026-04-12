Καιρός: Ευνοϊκές οι συνθήκες για το πασχαλινό ψήσιμο - Πού θα δούμε συννεφιά

Ανοιξιάτικα παραμένουν τα χαρακτηριστικά του καιρού σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να μην επηρεάσουν τα πασχαλινά έθιμα.

Για σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, θα δούμε αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και σε Εύβοια και Σποράδες. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα για πολύ ασθενείς και τοπικές βροχές, χωρίς όμως να δημιουργούνται προβλήματα.

Στη δυτική Ελλάδα, στα νότια και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι καλύτερος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ σταδιακά μέσα στην ημέρα η συννεφιά πρόκειται να υποχωρεί και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, έως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο από το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη δυτική Ελλάδα ενδέχεται να αγγίξει και τους 22 με 23 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στα βορειοανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσουν τους 16 με 17 βαθμούς.

O καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα επιστροφής για πολλούς εκδρομείς, ο καιρός αναμένεται να είναι εξίσου καλός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, χωρίς αξιόλογες βροχές. Μόνο σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας δεν αποκλείονται πολύ ασθενή και τοπικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τα δρομολόγια προς τα νησιά του Ιονίου. Αντίθετα, στο Αιγαίο δεν αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα δυτικά και τα νότια έως και τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός θα διατηρηθεί ανοιξιάτικος, με αραιές νεφώσεις και ενισχυμένους νοτιάδες, που θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Δεν αποκλείονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Συνολικά, οι καιρικές συνθήκες έως και τη Δευτέρα του Πάσχα θα είναι ευνοϊκές, τόσο για τον εορτασμό όσο και για τις μετακινήσεις των εκδρομέων.