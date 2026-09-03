Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Μετά από πολλές ημέρες με σχεδόν αφόρητη ζέστη, ο καιρός από σήμερα θα κάνει μία μικρή φθινοπωρινή παρένθεση. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αστάθεια θα ενισχυθεί σημαντικά, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πτώση θα γίνει περισσότερο αισθητή από αύριο, όμως θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα τραβήξει και πάλι την ανηφόρα.

Παράλληλα, την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πλέον οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της Κεντρικής Στερεάς. Από το πρωί, οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 34.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.