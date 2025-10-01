Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

Άκρως φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα με βασικά χαρακτηριστικά τους τις βροχές, τις καταιγίδες και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντροανατολική και νότια Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και στη Μακεδονία και τα Επτάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και νεφώσεις ενώ άστατος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, από αύριο αναμένεται ο καιρός να παρουσιάσει νέα επιδείνωση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών αναμένονται το μεσημέρι και απόγεμα και στην Κρήτη. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 10 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 και στην Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.