Παρά την «αντίσταση» που είχε προβάλλει η Ελλάδα, ο καιρός στη χώρα μας θα αρχίσει να υπαγορεύεται από τον καύσωνα που σαρώνει την υπόλοιπη Ευρώπη, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, ο καύσωνας αναμένεται να μας παιδέψει για περίπου 100 ώρες, κλείνοντας ένα τετραήμερο εξουθενωτικής ζέστης, με τα αποδυναμωμένα μελτέμια να ανοίγουν τον δρόμο για τη χώρα μας στους καυτούς ανέμους της Αφρικής.

Το σκηνικό αυτό θα ξεκινήσει από αύριο Κυριακή (19/7), με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 37 έως 39 βαθμούς. Ωστόσο, από το μεσημέρι θα σημειωθούν 40άρια σε γεωγραφικές λεκάνες της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Καιρός: Πότε σπάει το «φράγμα» των 40

Το «φράγμα» των 40 βαθμών, σύμφωνα με το δελτίο του ANT1, θα σπάσει αρχής γενομένης της Δευτέρα (20/7), όταν και η Θεσσαλία, η Αιτωλοακαρνανία, η Λαμία και η Φθιώτιδα θα σημειώσουν θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών.

Και δεν θα έχουμε μπει ακόμα στο ζενίθ του καύσωνα, καθώς το φαινόμενο θα φτάσει στην απόλυτη κλιμάκωσή του την Τρίτη (21/7), στη διάρκεια της οποία τα 40άρια θα γενικευτούν σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Τοπικά η θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 43 βαθμούς, με ιδιαίτερη ζέστη στη Βοιωτία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Λακωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει τέτοιες τιμές, αλλά ανά περιοχές της θα φτάσει τους 40 βαθμούς, ενώ τα παραθαλάσσια και νησιωτικά της χώρας θα διατηρήσουν τις παρούσες θερμιοκρασίες τους.