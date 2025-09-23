Καιρός για δυνατούς λύτες: «Σταυρόλεξο για λίγους το επόμενο τριήμερο», προειδοποιεί ο Ζιακόπουλος

Ο καιρός των προσεχών ημερών προβλέπεται ιδιαίτερα μεταβλητός, με πολλούς παράγοντες να συγκλίνουν προς την ανάπτυξη ισχυρών βροχών και καταιγίδων.
O μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σταυρόλεξο για λίγους», προειδοποιώντας για έντονες διακυμάνσεις.
Την Τετάρτη (24/09), ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι: ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ήπιοι άνεμοι, μόνο στα νότια πελάγη θα ενισχυθούν ελαφρώς. Την Πέμπτη, τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές στα βόρεια και στην Θεσσαλία το απόγευμα/βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με εντάσεις έως 5 ή 6 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια πελάγη, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τις βραδινές ώρες θα φθάσουν στα 7 μποφόρ.
Ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Το τριήμερο Παρασκευή–Κυριακή αναμένεται να φέρει επιδείνωση. Οι άνεμοι από βόρεια και βορειοανατολικά θα ενισχυθούν, δημιουργώντας συνθήκες για βροχές στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και στην κεντροδυτική Μακεδονία.
Το Σάββατο μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη των έντονων φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα, αλλά πιθανότατα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το βράδυ. Την Κυριακή, η πιθανότητα για ισχυρά φαινόμενα θα αυξηθεί στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.
Στη Βορειοανατολική Ελλάδα η επικράτηση Βορειοανατολικών ανέμων αναμένεται να περιορίσει τα φαινόμενα, ενώ για την Ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα θερμοκρασίες και αεροχειμάρρος μπορεί να ενισχύσουν τις βροχές, ειδικά εάν υπάρξει αλληλεπίδραση ανέμων και ορογραφίας.
