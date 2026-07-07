Καιρός: Η ημερομηνία που αλλάζει το καλοκαιρινό σκηνικό - Τι ισχύει για Αθήνα και τις πόλεις «φούρνους»

Πολύ πιο ζεστός αναμένεται να διαμορφωθεί ο καιρός στην Ελληνική επικράτεια από τις 11 -12 Ιουλίου και έπειτα, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Η άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται πιθανότερη στη Λάρισα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ηπιότερη στην Πάτρα και την Καβάλα και πιο συγκρατημένη στο Ηράκλειο.

Οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν γενικά χαμηλές, προσθέτει ο ίδιος, ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δικαιολογούν, προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα στην Αθήνα.

⛱️ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

✅ Μετά τη χθεσινή μας ανάλυση, σήμερα παρουσιάζουμε μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης του καιρού σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ενημέρωση αυτή θα ανανεώνεται τακτικά, ώστε να αποτυπώνονται οι νεότερες προγνωστικές… pic.twitter.com/RsBtyVzzNi — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 7, 2026

Καιρός: Η θερμοκρασίες στις 6 μεγάλες πόλεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς, στην Αθήνα η θερμοκρασία παρουσιάζει αρχικά μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 31-32°C γύρω στις 9-10 Ιουλίου.

Η εικόνα αλλάζει το επόμενο διήμερο, από τις 11-12 του μήνα, με σαφή άνοδο και τις μέσες εκτιμήσεις των ensemble να επανέρχονται περίπου στους 35°C.

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Στο τέλος του δεκαημέρου, το ευρωπαϊκό προγνωστικό σύστημα ECMWF ENS διατηρεί θερμότερο σενάριο από το αμερικανικό προγνωστικό σύστημα GEFS, ενώ η αυξανόμενη διασπορά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών.

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στις 9-10 Ιουλίου και στη συνέχεια βαθμιαία άνοδο. Από τις 12-13 Ιουλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται γενικά στην περιοχή των 34-35°C. Ωστόσο, η μετάβαση σε θερμότερες συνθήκες δεν συνοδεύεται ακόμα από ένδειξη για ακραία κορύφωση.

Στη Λάρισα καταγράφεται ίσως το πιο καθαρό θερμό σήμα στο σύνολο των έξι πόλεων. Μετά την πτώση κοντά στους 30°C γύρω στις 9 Ιουλίου, ακολουθεί γρήγορη άνοδος, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 35°C. Από τις 12 Ιουλίου η διασπορά αυξάνεται αισθητά, ενώ η τάση για αρκετά θερμή περίοδο στη Θεσσαλία είναι έντονη.

Στην Πάτρα η μεταβολή είναι πιο ήπια. Οι μέγιστες τιμές παραμένουν κοντά στους 30-31°C στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου και στη συνέχεια εμφανίζουν βαθμιαία άνοδο προς τους 33-34°C. Η τάση θέρμανσης υπάρχει, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, αλλά είναι σαφώς πιο συγκρατημένη από ό,τι στη Λάρισα και στην Αθήνα.

Το Ηράκλειο παρουσιάζει τη μικρότερη θερμοκρασιακή διακύμανση, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται κυρίως μεταξύ 30-33°C, με μικρή άνοδο μετά τις 11-12 Ιουλίου. Τέλος, στην Καβάλα, η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά, με τις μέγιστες τιμές να πέφτουν κοντά στους 25-26°C γύρω στις 9 Ιουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή ανάκαμψη. Η γενική τάση είναι ανοδική, χωρίς προς το παρόν ένδειξη έντονου θερμού επεισοδίου.