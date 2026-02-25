Μενού

Καιρός: Η πρώτη πρόγνωση για τον Μάρτιο - «Περισσότερη ψύχρα από το κανονικό», λέει ο Τσατραφύλλιας

Για χαμηλές θερμοκρασίες τις πρώτες μέρες του Μαρτίου προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Τι είναι τα ensembles που μας δίνουν τις πρώτες πληροφορίες.

καιρος κρυο
Κρύος καιρός στην Αττική | Eurokinissi
Σύμφωνα με τις πρώτες καιρικές προγνώσεις, φέρεται ότι ο Φεβρουάριος θα μας «αποχαιρετίσει» με κρύο και ψύχρα και ο Μάρτιος θα μπει επίσης με χαμηλές θερμοκρασίες. 

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθούν ήπιες βροχές και χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα τις χώρας.

Αναλυτικότερα, η ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει: «Με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης. Ποδαρικό με λίγο περιοσσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος, ωστόσο στη συνέχεια  και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες.

Αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε από τα ensembles (σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων)  για Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.  

Τα ensembles αποτελούν ένα σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο τρέχει πολλές φορές, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας.

Είναι γνωστό ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφορές στην αρχική κατάσταση (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος ) μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες.

Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις. Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member). Το σύνολο των μελών μάς δείχνει:

  • Τη βασική τάση του καιρού (μέση τιμή - ensemble mean)
  • Το εύρος πιθανών σεναρίων
  • Το επίπεδο αβεβαιότητας (όσο μεγαλύτερη η διασπορά, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα)

Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη. Όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τη θερμοκρασιακή τάση ή για πιθανές μεταβολές σε βάθος ημερών, αντί να βασιζόμαστε σε μία και μόνο εκτέλεση του  μοντέλου», αναφέρει η ανάρτηση Τσατραφύλλια. 

