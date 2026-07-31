Καιρός: Ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια – Ριπές ακόμα και 100 χιλιομέτρων την ώρα

Το ισχυρό μελτέμι θα κυριαρχήσει για ακόμα μια ημέρα, διατηρώντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ιδιαίτερα αυξημένο, αλλά θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη δυτική Ελλάδα, όπου μακριά από την επίδραση του μελτεμιού, η ζέστη παραμένει.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, η το ισχυρό μελτέμι θα κυριαρχήσει για ακόμα μια ημέρα, διατηρώντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ιδιαίτερα αυξημένο, αλλά θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη δυτική Ελλάδα, όπου μακριά από την επίδραση του μελτεμιού, η ζέστη παραμένει.

Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία σε παρόμοια ήπια επίπεδα, με εξαίρεση τους 37 βαθμούς στα δυτικά, το μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο σε εντάσεις 5-7 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Την Κυριακή το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, με λιακάδα σχεδόν σε όλη τη χώρα, και πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά και στην Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 16 έως 37-38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλίας από 14 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου (στη Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έως 38-40 βαθμούς Κελσίου), στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 33-35 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στον Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.