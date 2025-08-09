Καιρός: Ηλιοφάνεια και θυελλώδεις άνεμοι - Έως και 90 χιλιόμετρα την ώρα οι ριπές

Με καλό καιρό και περιορισμένη αστάθεια και βροχές αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα, ωστόσο, το πεδίο των ανέμων θα παραμείνει ενισχυμένο στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι έως 36 στα ηπειρωτικά και 39 στη δυτική Ελλάδα. Στη νησιωτική χώρα, το θερμόμετρο θα κυμανθεί κοντά στους 36 βαθμούς και 38 στη Ρόδο με χαμηλότερες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη, με 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο σε θυελλώδεις εντάσεις μέχρι 7-8 μποφόρ.

Την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Mega, Χριστίνα Ρήγου, η μέρα θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο αλλά περιμένουμε η θερμοκρασία να ανέβει λίγο. Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αρκετή λιακάδα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.