Καιρός: Ηλιοφάνεια, ζέστη αλλά και τοπικές βροχές σήμερα

Με ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων θα κυλήσει ο καιρός σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να είναι η αυριανή, ενώ από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει για τα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 31, και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν ενώ από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.