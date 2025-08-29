Καιρός: Ισχυρό μελτέμι αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

Στο μοτίβο των τελευταίων ημερών θα κυλήσει ο καιρός σήμερα με αρκετή λιακάδα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και ισχυρό μελτέμι.

Η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και μόνο στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και μέχρι 35-36 στη δυτική Ελλάδα. Έως 33 το θερμόμετρο στα νησιά μας, με περισσότερη δροσιά σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, όπου δε θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στρεφόμενοι το απόγευμα σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν σε ισχυρές εντάσεις στα 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και 7 μποφόρ, και σταδιακά από το απόγευμα θα υποχωρήσουν.

Το σκηνικό του καιρούς αναμένεται να αρχίσει από αύριο Σάββατο να αλλάζει σταδιακά οπότε και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα επανεμφανιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.