Καιρός: Το καλοκαίρι επιμένει αλλά... το φθινόπωρο έρχεται

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή ο καιρός σήμερα. Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, θα αποκτήσει λίγο περισσότερη αστάθεια. Έτσι, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες γύρω από τα ορεινά, κυρίως κατά μήκος της Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου και προς τα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, ενώ δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες μπόρες και προς τα Επτάνησα.

Οι βοριάδες θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την Τρίτη, ωστόσο αρχικά θα φτάνουν ακόμη τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και προς τα νοτιοανατολικά τμήματα. Σταδιακά, και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της ημέρας, θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με μια πολύ μικρή άνοδο στα ανατολικά λόγω και της σταδιακής εξασθένησης των βοριάδων.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 29-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31-33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 28-30, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.