Το καλοκαίρι μπήκε και επίσημα, με τη θερμοκρασία σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να ακολουθεί - αυτή τη φορά - την εποχή και τα θερμόμετρα να παραμένουν πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας.

Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος

Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ αραιές νεφώσεις αναμένονται κατά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν και λίγες τοπικές βροχές.

Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν γρήγορα κατά τις βραδινές ώρες.

Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα εξής επίπεδα:

Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29 βαθμούς

υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 34

Ήπειρο από 12 έως 28 βαθμούς

κεντρικά ηπειρωτικά από 14 έως 35

Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς

Κρήτη από 14 έως 30, στα Επτάνησα από 14 έως 29

νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς

υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς.

Πάνω από 35 βαθμούς την Κυριακή

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, την Κυριακή 31 Μαΐου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας πέρασε, τοπικά, και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον σταθμό των Δένδρων Τυρνάβου, όπου έφτασε τους 34.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 31 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 124 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 22% του συνόλου).

