Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά - Πώς θα λειτουργήσουν

Η αργία του Αγίου Πνεύματος (01/06) δεν επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα εμπορικά καταστήματα καθώς λειτουργούν κανονικά.

Όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός, MyMarket και Γαλαξίας θα λειτουργούν κανονικά με το ωράριο λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα καθώς η αργία του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι δεν θα λειτουργήσουν οι τράπεζες και οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα καθόσον η αργία του Αγίου Πνεύματος είναι θεσμοθετημένη επίσημη αργία για τους υπαλλήλους.

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

