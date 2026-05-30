Καιρός: Καλοκαιρινό το τρίημερο του Αγίου Πνεύματος - Αστάθεια μόνο στην Πελοπόννησο

Με άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και τοπικά φαινόμενα αστάθειας θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Παρά την περιορισμένη αστάθεια και ορισμένες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, οι συνθήκες κρίνονται ιδανικές για τις πρώτες κοντινές αποδράσεις και εξορμήσεις στις παραλίες, με το σκηνικό του καιρού να εναρμονίζεται πλήρως με τα δεδομένα της εποχής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες και υπάρχει πιθανότητα ακόμη και για χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι πάντως παραμένουν ευνοϊκοί και οι θάλασσες ήρεμες, με τις εντάσεις να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου όμως αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος από το ξεκίνημα της ημέρας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Ακόμη καλύτερες θα είναι οι συνθήκες αύριο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και τους 32 βαθμούς, τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και τα φαινόμενα αστάθειας να περιορίζονται σε τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε ηπειρωτικές ορεινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας θα κυμαίνονται στους 20 με 21 βαθμούς, ευνοώντας τα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια, ενώ καλές αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Συνολικά, το σκηνικό του καιρού για το τριήμερο χαρακτηρίζεται σχεδόν ιδανικό για την εποχή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν κατά τις πρωινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Δυτική και Στερεά Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν κατά τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30, στην Ήπειρο από 14 έως 28 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 15 έως 28, στα Επτάνησα από 17 έως 28, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 14 έως 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς ασθενείς στα Δωδεκάνησα και νότιους-νοτιοδυτικούς ασθενείς στις Κυκλάδες. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους και στη συνέχεια θα εξασθενίσουν.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με λίγες νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με λίγες νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς κατά τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια αναμένεται να εξασθενίσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς.