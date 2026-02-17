Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους από το βράδυ

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται τις επόμενες ώρες κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη, Κυκλάδες, νοτιοανατολική Πελοπόννησο και κεντρική Μακεδονία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ:

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Οι προειδοποιήσεις Τσατραφύλλια για τους ισχυρούς ανέμους

Ξεχωριστές προειδοποιήσεις για τις ισχυρές ριπές ανέμου που αναμένονται το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Τετάρτης σε Ιόνιο, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε παραθαλάσσιους δρόμους και από όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, ενώ η κακοκαιρία επιφέρει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

«"Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ και στο Ιόνιο...". Από τις βραδινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως και αύριο το πρωί, στο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Οι ριπές κατά τόπους θα φτάνουν σε επίπεδα θυελλώδους έντασης, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο και αυξημένο κυματισμό

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς κυρίως σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους καθώς και από όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα».

«"Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη..." Από τις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως αύριο το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα πνέει θυελλώδης Βαρδάρης.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που κατά τόπους θα έχουν ένταση θυελλώδους επιπέδου, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο κυματισμό στον Θερμαϊκό και στα ανοιχτά της Χαλκιδικής

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Ο βαρδάρης θα παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση μετά το πρωί της αυριανής ημέρας.