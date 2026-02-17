Μενού

Απαγορευτικό απόπλου σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω κακοκαιρίας

Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Ιόνιο.

Reader symbol
Newsroom
demeno-ploio
Δεμένο πλοίο | Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που επικρατεί σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα τη ματαίωση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο και το δρομολόγιο 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.

Χωρίς σύνδεση παραμένουν και οι γραμμές προς την Ιθάκη, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων για επόμενα δρομολόγια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ