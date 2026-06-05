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Καιρός: «Καυτό» Σαββατοκύριακο μετά την αστάθεια - Πού θα χτυπήσει 36άρια

Μετά την αστάθεια των τελευταίων ημερών ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου με το Σαββατοκύριακο να προμηνύεται «καυτό».

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Καλοκαιρινός καιρός | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Άκρως καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου μετά την αστάθεια των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσει στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 6/6 η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς, όπως και στη βόρεια Ελλάδα. 27 θα δείξει στις Κυκλάδες, 30 σε Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνιο.

Η Κυριακή 7/6 αναμένεται μια ακόμα πιο ζεστή ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλία και τους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα των υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται να διατηρείται και την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν στις Κυκλάδες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 06-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

 

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