Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια – Πού θα επιμείνουν βροχές και καταιγίδες

Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, καθώς η αστάθεια υποχωρεί. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, στα ηπειρωτικά τμήματα, από την Πελοπόννησο μέχρι και την ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και τοπικές καταιγίδες.

Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη.

Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές, ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν κάποιες μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι καταιγίδες σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.