Καιρός: Κόκκινος συναγερμός σε όλη τη χώρα - Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική 

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ένταση των φαινομένων.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Erminio θα βρεθούν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα αγγίζουν ακόμη και τα 11 ή 12 μποφόρ. Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει έντονο κυματισμό, με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν τα 5 μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές η θάλασσα αναμένεται να «βγει» στη στεριά. Οι συνθήκες αυτές θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όσο και στις αεροπορικές πτήσεις.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το σύνολο σχεδόν της χώρας, χωρίς καμία περιοχή να θεωρείται πλήρως ασφαλής. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές κατατάσσονται σε υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Συγκεκριμένα, αυξημένη προσοχή απαιτείται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, το σύνολο του Αιγαίου, καθώς και σε περιοχές της Πιερίας και της Ημαθίας. Στη λίστα των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνεται και η Αττική.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά.

Τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στην Κρήτη, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα κεντρικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 13, στην Πελοπόνησσο από 4 έως 14 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 12, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, θα στραφούν σε ανατολικούς φτάνοντας τοπικά έως και τα 8 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς στο Βόρειο Αιγαίο, με εντάσεις 6-7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται βροχές, παροδικά αυξημένες, από τις πρώτες πρωινές ώρες και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί, με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, με εντάσεις έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.