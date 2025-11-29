Η χώρα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αφού μετά από ένα μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας έρχονται νέες βροχοπτώσεις από τις 4 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνει μάλιστα σε ανάρτησή του ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα αν και θα προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση της ξηρασίας.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».