Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές συνδιαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες μέρες, όπως σημειώνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να σημειωθούν ασθενικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα για περισσότερες από δύο ημέρες.

Την ίδια ώρα, θα υπάρξει πτώση της έντασης των ανέμων που έπνεαν στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης. Ασθενείς λασποβροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 20-23, στην Ήπειρο από 13 έως 23-25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 20-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 24-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 23-25 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρης ασθενούς λασποβροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.