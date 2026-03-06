Καιρός: Λίγες τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Άστατος αλλά... ήπιος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς έως και μέτριες το πολύ εντάσεως, κατά βάση εξασθενημένες.

Σε ό,τι αφορά στη Θράκη, δύσκολο για περιοχές της υπόλοιπης Ανατολικής Μακεδονίας για να βρέξει, και σε τμήματα των δυτικών περιοχών της Κρήτης, θα είναι τοπικά τα φαινόμενα, μικρής χρονικής διάρκειας και έντασης, έως και μέτριας έντασης.

Μικρή πιθανότητα παρουσιάζει η Αττική για κάποιες ασθενείς κατά βάση τοπικές βροχές, με κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες, αλλά και διαστήματα βέβαια με ανοίγματα στον ουρανό. Μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά και στη νότια χώρα θα είναι κατά περιόδους αυξημένες. Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τις βραδινές ώρες στη Θράκη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 16-18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17-19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, και πρόσκαιρα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.