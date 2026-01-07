Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας - «Χιόνια δίπλα στη θάλασσα»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημέρωσε για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες, μετά και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, και αναφέρθηκε σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σαββατοκύριακο που είναι πιθανό να φέρει χιόνια ακόμα και δίπλα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του για το OPEN, σήμερα (07/01), η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ανατολικά και νότια δεν θα δουν πολλές βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξει κακοκαιρία.

Η μεγαλύτερη αστάθεια θα εντοπιστεί σε περιοχές της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σημείωσε πως υπάρχει και πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, ενώ δεν απέκλεισε και την περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, ζητώντας προσοχή και για τυχόν κατολισθήσεις.

Από την άλλη, τα τμήμα που οριοθετούνται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, αλλά και από τον Βόλο και νότια, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες βροχές από το απόγευμα και ύστερα.

Έως και 9 μποφόρ νότιων ανέμων θα πνέουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά, για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας ακόμα και τους 22 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη. Στα δυτικά και τα βόρεια, τα θερμόμετρα θα μείνουν στους 16-18 βαθμούς.

Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο - Χιόνι δίπλα στη θάλασσα

Από την Παρασκευή (09/01), θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και το Σάββατο θα επικρατήσει άλλη μία κακοκαιρία, με τα ίδια χαρακτηριστικά με την τρέχουσα.

Από την Κυριακή, μία πολιτική αέρια μάζα θα περάσει πάνω από τη χώρα, με τα χιόνια - σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη - να κατεβαίνουν σε υψόμετρο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αυξημένες πιθανότητες για χιόνι και δίπλα στη θάλασσα.

Από τη νέα αυτή κακοκαιρία θα επηρεαστούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου και λιγότερο τα υπόλοιπα τμήμα.

Τέλος, ανέφερε ότι θα επικρατήσουν και συνθήκες παγετού.