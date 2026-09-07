Καιρός: Με 37άρια ξεκινά η εβδομάδα - Πότε υποχωρεί η ζέστη σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα συνεχίσει να κινείται ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν, ενώ κατά διαστήματα θα ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης, την Κυριακή ο υδράργυρος άγγιξε τους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Αττικής, με χαρακτηριστικές τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στα Πατήσια.

«Καυτή» Δευτέρα με έως 39 βαθμούς

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καθώς οι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τον καιρό είναι οι μεταβολές στην ένταση των μελτεμιών στο Αιγαίο και η μεταφορά θερμών αερίων μαζών, κυρίως προς τα δυτικά και νότια της χώρας.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις αστάθειας στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στην περιοχή της Πίνδου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι και μεταβλητοί άνεμοι.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της και η θαλάσσια αύρα στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς η ξηρά θερμαίνεται ταχύτερα από τη θάλασσα.

Έως 37 βαθμούς στα δυτικά

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας αναμένονται στη δυτική ηπειρωτική χώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια και τα ανατολικά η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη, καθώς θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών.

Σε ολόκληρη την εβδομάδα οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά ηπειρωτικά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα διατηρηθούν κοντά στους 35-36 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθούν περίπου στους 32-35 βαθμούς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δυτικά, τα νότια και τα νοτιοανατολικά, καθώς η ζέστη, κυρίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, θα συνδυάζεται με αυξημένα επίπεδα σχετικής υγρασίας.

Τι προβλέπεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ, κυρίως προς τον Νότιο Ευβοϊκό.

Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα σημεία όπου το μελτέμι θα είναι πιο έντονο.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις απογευματινές ώρες, κυρίως σε εσωτερικές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τον Βαρδάρη να φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα.

Ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού προς το τέλος της εβδομάδας

Παρά την επιμονή της ζέστης τις επόμενες ημέρες, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού ενδέχεται να μεταβληθεί προς το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να οργανωθεί κοντά στην Ιταλία την Παρασκευή και στη συνέχεια να κινηθεί προς τα βόρεια Βαλκάνια. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογες εντάσεις στις βροχοπτώσεις.

Μέχρι τότε, το σκηνικό θα παραμείνει καλοκαιρινό, με υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.