Το πρόσωπο που θα κάθεται δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα: Τι αλλάζει στο «Πρωινό»

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το ανανεωμένο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Η εκπομπή αλλάζει και πάλι ώρα και μεταφέρεται στις 9:50 όπως ήταν για πολλά χρόνια πριν μετακινηθεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν στις 9.00.

Μικρές αισθητικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο πλατό της εκπομπής καθώς το μεγάλο βάρος πέφτει στο περιεχόμενο και στη θεματολογία. Σε όλους τους συντάκτες έχει γίνει σαφές πως θα πρέπει να έχουν πρωτογενή θέματα ή εάν προκύψει κάποιο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας να έχουν τη συνέχειά του, δηλαδή το λεγόμενο follow up.

Η εκπομπή θα ξεκινά με ενημέρωση. Δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα θα κάθεται η Γιώτα Κηπουρού που συνεχίζει παρά τις φήμες τη συνεργασία της με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μόλις τελειώνει το πρώτο μέρος η Γιώτα Κηπουρού θα αποχωρεί από το στούντιο και της θέση της στο τραπέζι θα παίρνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που θα έχει προηγούμενος ολοκληρώσει την εκπομπή του στη νέα πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του «Ρυθμού» μαζί με τους Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου.

Εάν προκύψει μεγάλο ενημερωτικό θέμα η Γιώτα Κηπουρού θα το μεταδίδει από την αίθουσα σύνταξης. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τους συνεργάτες του για την θεματολογία των πρώτων εκπομπών ενώ για μια ακόμη σεζόν και ο ίδιος θα κάνει συνεντεύξεις μεγάλων ονομάτων εκτός πλατό.