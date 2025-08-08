Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και επικίνδυνοι άνεμοι

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με περιορισμένες βροχές στα ορεινά, αλλά το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο στο Αιγαίο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Είναι ενδεικτικό πως θα σημάνει «κόκκινος συναγερμός», για τρίτη φορά φέτος, σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας που προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για ανέμους με ισχύ 8 – 9 μποφόρ στο Ακρωτήρι του Καφηρέα. Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί τότε μπορεί να υπάρξει και απαγορευτικό απόπλου.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν επίσης τα 7 με 8 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα:

Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημεριανές και απογευματινές στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 32 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της Κρήτης σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.