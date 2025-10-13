Καιρός: Μπαίνουμε σε βροχερή φάση, λέει ο Μαρουσάκης – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μετά τις λίγες τοπικές βροχές που σημειώνονται σήμερα στα δυτικά, ο καιρός αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, θα συναντήσουμε αραιές συννεφιές και ίσως θα έρθουμε αντιμέτωποι με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις

Την Τρίτη, οι συνθήκες θα είναι γενικά καλές, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο κάποιες πρόσκαιρες μπόρες στα νότια, οι οποίες θα εξασθενίσουν γρήγορα.

Από την Τετάρτη, όμως, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο άστατη. Βροχές θα ξεκινήσουν από τα ανατολικά ηπειρωτικά και θα επεκταθούν σε περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Η Πέμπτη σηματοδοτεί την είσοδο σε μια πιο «βροχερή φάση», με το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία να δέχονται αρκετές και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις.

Συνολικά, η εβδομάδα θα κυλήσει με αυξημένη αστάθεια, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια.