Καιρός: «Μυρίζει» καλοκαίρι – Πού θα φτάσει ο υδράργυρος τους 33 βαθμούς Κελσίου

Με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς και τοπικά να τους ξεπερνά, σε τιμές φυσιολογικές έως και λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα, η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη, ωστόσο θα είναι λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με χθες.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα εκδηλωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου. Περισσότερο επηρεάζονται η Ήπειρος και η Μακεδονία.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τις μεσημβρινές ώρες, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Κρήτης και της Ρόδου κατά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ υψηλές θα είναι οι συγκεντρώσεις γύρης από ελιά κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 14 έως 33, στην Πελοπόννησο από 11 έως 32 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 29, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς.

Στη πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται αίθριος καιρός με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.