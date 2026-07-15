Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια

Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Σήμερα αναμένονται γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και στο εσωτερικό της χώρας θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Αργολίδας. Τοπικά, αναμένεται να δούμε τον υδράργυρο ακόμη και στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 36-38 και τοπικά 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 36-37 βαθμούς και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 32-34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32-34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιοι οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.