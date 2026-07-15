Marfin: «Ταυτοποιήθηκε αντικείμενο, όχι τα πρόσωπα» – Επιμένει στην αθωότητα των 42χρονων ηη δικηγόρος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση της Marfin, καθώς οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Λίγες ώρες μετά την απόφαση, η συνήγορος υπεράσπισής τους, Άννυ Παπαρούσου, διευκρίνησε ότι η έκθεση διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega, το βράδυ της Τρίτης, σημείωσε: «Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Αυτή η δικογραφία κυρίως γράφεται σε ένα mail ανώνυμο, που έχει σταλεί στις αρχές τον Απρίλιο και κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Με βάση αυτό το mail, γίνεται μια στοχευμένη έρευνα σε αυτά τα πρόσωπα, όπου βρίσκεται κάποιο κινητό αντικείμενο που ταυτοποιείται, αλλά δεν ταυτοποιούνται σε καμία περίπτωση τα πρόσωπα, οι κατηγορούμενοι δηλαδή, που σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας.

Δεν ταυτοποιούνται με βάση την έκθεση της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, με τα πρόσωπα που είναι στη Marfin και προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Η έκθεση αυτή δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Αναφορικά με το γιατί η αστυνομία στράφηκε σε αυτά τα πρόσωπα, αν ισχύει η αθωότητά τους, την οποία υποτηρίζει η ίδια η δικηγόρος, απάντησε: «Δεν ξέρω με ποιον τρόπο λειτουργούν οι αστυνομικές αρχές, και δεν γνωρίζω τα κριτήρια επιλογής τους. Μπορώ να τα φανταστώ, για πρόσωπα από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο»,

Η διαδήλωση και το χρονικό των επεισοδίων

Η συνύγορος υπεράσπισης μάλιστα, δήλωσε: «Και εγώ ήμουν σε αυτή τη διαδήλωση όπως και χιλιάδες κόσμου. Ήταν μια αντιμνημονιακή διαδήλωση» τόνισε η συνήγορος υπεράσπισης συλληφθέντων», αναφερόμενη στα γεγονότα τότε.

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Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν 5 Μαΐου. Στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της 20ετιας με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να καταγγέλλουν την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για το πρώτο μνημόνιο.

Ένα ανθρώπινο τσουνάμι «πλημμυρίζει» το κέντρο της Αθήνας από την Πατησίων μέχρι το Σύνταγμα και τους παραπλήσιους δρόμους. Εν μέσω επεισοδίων, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, άγνωστοι πυρπολούν την τράπεζα της Marfin.

Δεκαέξι χρόνια μετά, κατηγορούνται οι δύο 42χρονοι ενώ ένταλμα έχει εκδοθεί και για την 46χρονη στη Βρετανία, η οποία συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές.

Marfin: Τι υποστήριξαν οι 42χρονοι κατά την απολογία τους

Σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαϊου 2010 με αφορμή το πρώτο μνημόνιο, δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο συγκατηγορούμενος του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.