Μίλτος Τεντόγλου: Η «χρυσή» πτήση που έφερε ξανά την πρωτιά - Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση

Είναι πλέον ξεκάθαρο: ο Μίλτος Τεντόγλου έχει μετατρέψει τις πτήσεις σε ρουτίνα και την πίεση σε καύσιμο. Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη σπουδαία του εμφάνιση στο Diamond League του Μονακό, ο Έλληνας χρυσός ολυμπιονίκης επέστρεψε σε ένα από τα αγαπημένα του σκάμματα, αυτό της Βουδαπέστης, για να αποδείξει ξανά ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό.

Στο φετινό «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ», ο Μίλτος ακολούθησε την προσφιλή του τακτική: κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Αφού «ζέστανε» τις μηχανές του με δύο άλματα στα 7,88μ., άρχισε να χτίζει τον δρόμο προς την κορυφή με διαδοχικές πτήσεις πάνω από τα 8 μέτρα (8,12μ., 8,18μ. και 8,19μ.). Στο 6ο και τελευταίο του άλμα, όμως, αποφάσισε να... απογειωθεί. Προσγειώθηκε στα 8,31μ., «καθαρίζοντας» τον αγώνα και βάζοντας στο παλμαρέ του την τρίτη νίκη στη διοργάνωση μέσα σε τέσσερα χρόνια!

Ο Ουζμπέκος Ανβάροφ και ο Γερμανός Μπατζ περιορίστηκαν στα 8,12μ., ενώ ο Τζαμαϊκανός Πίνοκ έμεινε εκτός βάθρου με 8,08μ.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα μικρό «αλλά» που άφησε τον Μίλτο με μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Στη συνέντευξη Τύπου είχε δηλώσει πως το μεγάλο του στοίχημα ήταν να καταρρίψει το ρεκόρ του μίτινγκ. Η τελική του αντεπίθεση ήταν συγκλονιστική, όμως εκείνο το στοιχειωμένο 8,34μ. του Νοτιαφρικανού Σαμάι Ρούσβαλ από το 2017... άντεξε.

Το ρεκόρ τού ξέφυγε για μόλις τρία εκατοστά. Μικρό το κακό για τον κορυφαίο άλτη του κόσμου, που μας έχει συνηθίσει να παίρνει πάντα αυτό που θέλει. Αν όχι φέτος, σίγουρα του χρόνου!

8.31m jump on his final attempt for Miltos Tentoglou 🇬🇷 to win men’s long jump at the Gyulai Istvan Memorial, Budapest.



🥈 Anvar Anvarov 🇺🇿 – 8.12m

🥉 Simon Batz 🇩🇪 – 8.12m pic.twitter.com/3YVzn7pITU — Jumpers World (@jumpers_world) July 14, 2026